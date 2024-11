Ilgiorno.it - Come ieri ma oggi

Leggi su Ilgiorno.it

Bises Più osservo le curiosità milanesi, le ultime in fatto di costume, moda ed eventi sociali, più mi accorgo che la nostra è una città che sì guarda al futuro, alla tecnologia e alle innovazioni ma in fondo il ritorno al passato è un fil rouge che accomuna ogni scelta. Un po’successe con la Torre Velasca: simbolo di una svolta architettonica progettata dallo studio BBPR nel 1955, certamente modernissima per i tempi ma non altro che l’evoluzione di quelle torri medievali che costellavano la Lombardia e Milano fin dagli esordi sforzeschi. Si assaporano le origini e sotto i nuovi grattacieli si scava per rintracciare qualcosa che sembrava ormai perduto sotto la polvere delle decadi. Lo ha fatto anche un imprenditore innamoratosi delle vicissitudini della famiglia Zucca che sotto la guida di Carlo Antonio nel 1652 aprì la sua prima barberia nel cuore delle strette strade lastricate diventando in breve tempo un luogo di riferimento, all’epoca un barbiere non curava solo l’aspetto estetico di barba e capelli ma praticava piccoli interventi chirurgici.