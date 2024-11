Ilrestodelcarlino.it - Cocaina, hashish e marijuana: giovane arrestato ad Ascoli. Ecco cosa nascondeva nel garage

Piceno, 23 novembre 2024 – La scorsa settimana, i carabinieri diPiceno hannoun 27enne per detenzione di stupefacenti e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e contrabbando. Fermato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto a bordo di un'auto, ilha tentato di disfarsi di droga (). Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti 1.000 euro in contanti, mezzo chilo di, 85 grammi di, bilancia e attrezzature per il confezionamento. Nel, inoltre, sono stati sequestrati utensili da lavoro, materiale da cantiere, una mini moto e 500 pacchetti di sigarette Marlboro, ritenuti probabili proventi di furti. Il tribunale ha convalidato l'arresto e proseguono le indagini sulla provenienza della merce in sequestro.