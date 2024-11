Lanazione.it - Città-set tra opportunità e disagi: "Spettacolarizzato anche il dolore"

Una promozione per laed un certo indotto per le attività economiche, ma non a costo zero. La politica di trasformare Orvieto in un set di riferimento per le produzioni televisive e cinematografiche suscita reazioni contrastanti e c’è chi chiede di attuare queste iniziative in maniera organizzata e non improvvisata. Un tema che viene fatto proprio da un Pd uscito corroborato dalle elezioni regionali ed intenzionato ora a non concedere il minimo spazio alla Giunta di centrodestra. Ma quanto costa la politica “cinematografica" su cui sta puntando con decisione il sindaco Roberta Tardani? Basta dare un’occhiata agli impegni di spesa sostenuti dal Comune per ospitare le riprese dei film e delle serie degli ultimi mesi, compresa il film per la Disney “Blue moon“ sul delitto di Meredith Kercher prodotto da Amanda Knox (insieme a Monica Lewinski).