Ecodibergamo.it - Città Alta, secondo round per i lavori sulla Corsarola per rinnovare il pavé

CANTIERE. Dal Comune 600mila euro per proseguire la sostituzione di tubi e pavimentazione fino a Piazza Vecchia. Cantiere da gennaio fino al prossimo autunno. Si procederà per fasi per non intralciare troppo.