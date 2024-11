Bergamonews.it - ChorusLife, l’opening party con Cosmo e Hiroko Hacci fa il pieno: sabato i dj set di Andrea Vaccaro e Kubrick

Energia vibrante, ledwall futuristici e un pubblico entusiasta di tutte le età e proveniente anche da fuori Bergamo: in 2000 persone venerdì hanno partecipato alserale di, lo smart district nel quartiere di Borgo Santa Caterina che celebra la creatività, la musica e la connessione tra le persone, dando vita, di fatto, a una nuova “era” per l’entertainment in città.A firmarenell’Arena la musica di, artista di musica elettronica italiana e sperimentatore sonoro, che alle 22.30 è salito sul palco in un dj set di elettronica e downtempo. Ad accendere la pista in prima serata la dj giapponese, nota per la sua creatività musicale e le sue atmosfere raffinate. A completare l’esperienza, l’installazione del collettivo artistico Collectif Scale che ha trasformato laArena in un ambiente immersivo e multisensoriale, avvolgendo il pubblico in un viaggio tra musica e luce, mentre le piazze esterne brulicavano di persone.