Liberoquotidiano.it - "Chi vuole far mettere al suo posto": Vincenzo De Luca-Pd, rumors sull'accordo-farsa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Che ne sarà di Elly Schlein e del Pd in Campania. In vista delle elezioni regionali del 2025, la segretaria ha già detto no al terzo mandato diDe, che più che governatore è il mammasantissima del centrosinistra non solo tra Napoli e Salerno, ma direttamente di tutto il Mezzogiorno. Una scelta di principio che rimanda alla famosa "lotta ai cacicchi" annunciata nel giorno del suo insediamento al Nazareno ma che sa anche di clamorosa mossa "tafazziana" perché senza lo Sceriffo o ancora peggio con uno Sceriffo che giocasse contro, per i democratici mantenere la regione sarebbe pura utopia, vera e propria fantascienza politica. Il Secolo d'Italia, a margine della presentazione napoletana di Perché l'Italia è di destra, l'ultimo libro di Italo Bocchino, ha raccolto un parere molto interessante, quello di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e sempre molto ben informato su quello che accade nei palazzi del potere della Campania, soprattutto nei corridoi.