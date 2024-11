Chietitoday.it - “Chi pianta un albero, pianta una speranza”, in tanti alla Festa dell’Albero di Casalbordino

Leggi su Chietitoday.it

Il freddo pungente non ha impedito acittadini di partecipare con entusiasmodell’” che si è svolta a, in piazza Giovanni Paolo I. L’evento, organizzato dPro Loco in collaborazione con l’asilo nido comunale “Il Piccolo Principe”, ha visto come momento.