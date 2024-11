Ilgiorno.it - Cesano Boscone, 80enne investito mentre attraversa la strada: è in fin di vita

(Milano) – Gravissimo incidentele sabato mattina a, nell’hinterland milanese. In via Roma, angolo via Monterosa, un uomo di 80 anni è statoin prossimità della strisce pedonaliva la. A centrarlo un’automobile guidata da una donna, che si è fermata dopo l’impatto, proveniente dal quartiere milanese Olmi e diretta verso la Vigevanese. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che a causare l’incidente non sia stata l’alta velocità, anche perché vicino al punto dell’investimento c’è un dosso, ma più probabilmente un abbaglio dovuto alla luce del sole. Tutte ipotesi al vaglio della polizia locale che sta ricostruendo l’esatta dinamica. L’anziano, in seguito all’urto e alla caduta, ha picchiato violentemente la testa sull’asfalto e ha perso molto sangue: i soccorritori lo hanno portato all’ospedale San Carlo in condizioni disperate.