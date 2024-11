Catania scoperta sala giochi abusiva | supermulta da 132mila euro 12 le slot sequestrate

Leggi su Dayitalianews.com

Un blitz della Polizia di Stato in un circolo privato di via Canfora ha permesso di scoprire unaallestita senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme di settore.Sono stati gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura a monitorare attentamente i movimenti attorno al circolo privato, ritenendo particolarmente fondato il sospetto di un’attività illecita svolta all’interno. L’osservazione scrupolosa dell’intera zona ha assicurato il successo dell’operazione dei poliziotti che, nel momento dell’intervento, sono riusciti a bypassare il sofisticato sistema di videosorveglianza, installato dai responsabili del circolo, evidentemente, per impedire qualsivoglia tipologia di controllo delle Forze di Polizia.Una volta all’interno, gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione PAS hanno ispezionato i locali scovando ben 12 apparecchi elettronici destinati al gioco, sapientemente celati nel circolo.