Castelnovo Monti quattro giovani feriti nello schianto fra auto

(Reggio Emilia), 22 novembre 2024 – Soccorsi mobilitati in forze, nella prima serata, per un incidente fra dueaccaduto poco dopo le 20 in via Casino, sull’ex Statale 513 di val d’Enza, in località Casino di Cagnola, a. Per cause al vaglio dei carabinieri, si è verificato un violentofravetture.le persone ferite. Ad avere la peggio è stato un giovane di 25 anni, subito sottoposto alle cure del personale dell’medica die portato d’urgenza in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate piuttosto gravi. Altri tresono stati invece raggiunti da altre ambulanze delle sedi di soccorso di zona, per poi essere trasportati all’ospedale Sant’Anna di: uno di loro, di 25 anni, ha riportato traumi giudicati di media gravità, mentre altri due – di 17 e 19 anni – risultanoin modo più lieve.