Perugiatoday.it - Cascia, incontro con gli youtuber ‘The coniugi’

Leggi su Perugiatoday.it

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di, in collaborazione con l’Istituto omnicomprensivo ‘Beato Simone Fidati’, organizza una giornata di sensibilizzazione e riflessione sul tema della violenza di genere, coinvolgendo.