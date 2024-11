Sport.quotidiano.net - Carrarese-Pisa 1-0, gli apuani vincono al fotofinish il derby toscano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrara, 23 novembre 2024 – Cross di Giovane da sinistra e gol di testa di Bouah ia incrociare in tuffo sul palo opposto. Così al minuto 89’ laha vinto ilcon ilfacendogli perdere anche il primato in classifica. Successo meritato per gliche hanno giocato per circa 70’ minuti con l’uomo in più per l’espulsione di Touré.1-0, le foto I padroni di casa sono stati da subito più propositivi ed al 13’ Zuelli ha impegnato Semper con un tiro dal limite. L’episodio che ha indirizzato il match è avvenuto al 25’ quando Schiavi di testa ha anticipa Touré che, in ritardo, lo ha colpito al costato. Guida lo ha espulso senza esitare. Al 30’ subito grande opportunità per lache ha centrato in pieno la traversa con Zuelli, ben servito da Capello.