Capodanno ecco la Bomba Sinner | maxisequestro a Napoli

arriva la. Dopo quelle dedicate a Maradona, allo scudetto, a Kvara,l’ordigno che è capace di staccare di netto una mano quando esplode. A sequestrarla, insieme ad altri 486 illegali, sono stati i carabinieri. È di colore arancione, come i capelli del tennista. Seguendo le campagne marketing scattate su chat (Telegram) e social (Tik-Tok, Instagram e Fb) attraverso i quali era possibile pure fare gli ordini con consegne dain tutt’Italia, i militari sono arrivati nell’ abitazione di un 24enne incensurato dell’area Flegrea dove sono stati trovati 50 chili di materiale esplodente tra cui le tipiche cipolle. Anche le varie componenti della miscela esplosiva venivano ordinate via web, prevalentemente in Cina, e giungevano a destinazione separate per non destare sospetti.