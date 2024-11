Vanityfair.it - Campioni del mondo nel 2006, allenatori esonerati nel 2024: non c'è gloria in panchina per gli Azzurri di Berlino

Destino ingrato per molti eroi che nelvinsero la coppa a. De Rossi, Pirlo, Camoranesi e Gilardino sono stati, Nesta rischia, Cannavaro non trova squadra, Gattuso è emigrato in Croazia, solo Inzaghi e Grosso stanno facendo bene in Serie B