Oasport.it - Calcio femminile, Inter vittoriosa di misura contro il Napoli nell’11° turno di Serie A

Leggi su Oasport.it

Prime due partite andate in archivio nell’undicesima giornata, la seconda di ritorno, della prima fase del campionato didiA. Ilsi è aperto con la sfida dell’ora di pranzo tra Lazio e Sampdoria. Bianco-celeste e Samp a caccia dei tre punti, per invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive.Ne è venuta fuori una partita particolarmente nervosa con due espulsioni, una parte: Elena Pisani, tra la fila doriane, è stata allontanata dal campo per doppia ammonizione al 58?; cartellino rosso al 66? per Martina Piemonte e parità numerica ripristinata. Diecidieci non sono arrivate marcature e la conseguenza è stata un pari a reti bianche. La Lazio sale a quota 7 punti (settima posizione), mentre la Sampdoria è sempre fanalino di coda di questaA con 4 punti.