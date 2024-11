Agrigentonotizie.it - Calci, pugni e minacce alla moglie anche davanti ai due figli: 38enne a giudizio

Leggi su Agrigentonotizie.it

e continue vessazionicompagnain presenza dei duepiccoli: un trentottenne di Porto Empedocle, che per questi fatti si trova in carcere, finisce a processo.Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha accolto la.