.com - Brunori Sas: fuori “Il morso Di Tyson”

Alla vigilia del ritorno sul ring della leggenda della boxe Mike, il 14 novembreSas ha lancianto in radio e su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo Ildi(Island Records), scritto e composto insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino, e disponibile da ora in pre-save.A proseguire il sodalizioano con Sinigallia -già produttore della recente “La ghigliottina” oltre che di questo nuovo singolo- Ildifotografa la dolceamara malinconia di un amore al tappeto, ma mai del tutto sopito. Sullo sfondo di una Roma notturna e piovosa, il bacio tra due ragazze riaccende il desiderio impulsivo di tornare indietro e riassaporare quel legame, come un richiamo nostalgico a un passato in cui tutto sembrava possibile (mi sembra di vedere noi / mi sembra ancora ieri).