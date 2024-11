Borrell | Sentenza Cpi non è antisemita

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.12 La decisione della Cpi di emettere un mandato d'arresto per il premier israe liano Netanyahu e il ministro Gallant "non ha nulla a che fare con l'antisemitismo e non è una decisione politica" Così l'Alto rappresentante UEsteri Ue.si dice anche "allarmato dall' estrema politiciuzazione della Corte. Voglio alzare la mia voce a sostegno della Corte penale internazionale e ricordare che le sue decisioni sono vincolanti per i Paesi Ue"", conclude.