Biancorossi in salute. Grifone, test importante

Il Grosseto ha completato la settimana di lavoro in preparazione alla gara di domani sul terreno del San Donato Tavarnelle di mister Bonuccelli. Una gara che vedrà di fronte due formazioni che stanno attraversando un buon momento, dopo un inizio di stagione non proprio brillante, e che sono in serie positiva da diverse giornate. Mister Consonni, che arriva da tre vittorie consecutive, vuole allungare questo filotto e con molta probabilità domani confermerà l’undici iniziale sceso in campo contro la Fezzanese. Nel frattempo la società del patron Gianni Lamioni e del direttore generale Filippo Vetrini pensa anche al futuro. In questa direzione arriva la notizia del prolungamento dell’accordo contrattuale con il "jolly" Lorenzo Aprili che si è legato alfino al 30 giugno 2026. A dirigere il match contro il San Donato Tavarnelle è stato designato l’arbitro Gaetano Alessio Bonasera della sezione di Enna.