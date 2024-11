Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 25 al 30 novembre 2024: Liam chiede a Hope il divorzio (e va da Steffy)

© US MediasetSembra finita tra. Il giovane Spencer è deciso are ildopo aver visto la moglie baciare Thomas a Roma. Non solo,è già tornato tra le braccia di. Come verrà accolto? Maggiori info su cosa accadrà nelleche seguono.è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 25 a sabato 30Lunedì 25: Taylor vs Brookefatica a capire comeabbia potuto tradirlo proprio con Thomas, l’uomo che in passato ha già causato così tante tensioni tra loro.(Jacqueline MacInnes Wood) parla con Finn (Tanner Novlan) di quanto accaduto a Roma, riflettendo sulle conseguenze che la vicenda potrebbe avere sul matrimonio di