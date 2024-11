Ilgiornaleditalia.it - Basket: Nazionale. Moretti e Poser lasciano raduno azzurro

Lunedì contro l'Islanda saranno 14 gli atleti a disposizione di Pozzecco ROMA - Con ancora negli occhi la bella serata di Reykjavik, gli azzurri faranno rientro in Italia nella giornata odierna con un volo in partenza dalla capitale islandese direzione Bologna per poi dirigersi verso Reggio Emilia.