Baritoday.it - Bari-Cittadella: probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Baritoday.it

Ilè pronto per tornare in campo dopo la terza sosta per gli impegni delle nazionali del campionato 2024-2025. Il programma del quattordicesimo turno di Serie B vedrà i biancorossi impegnati al San Nicola contro il, domenica 24 novembre alle 15:00.Nell'ultima uscita la squadra.