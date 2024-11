Anteprima24.it - Auto incendiata nel Salernitano, nessun ferito: salvate altre vetture

Tempo di lettura: < 1 minutoUn'mobile è andata in fiamme questa mattina a Sant'Arsenio, nel. Nell'incendio non ci sono stati feriti.Il fatto è avvenuto in Piazzetta Fiordelisi, dove un'parcheggiata ha improvvisamente preso fuoco. Contattati dai residenti della zona, i vigili del fuoco, giunti da Eboli, hanno spento le fiamme che nel frattempo avevano avvolto completamente la vettura. Grazie alla collaborazione della Polizia Locale si è evitato il coinvolgimento di.