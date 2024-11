Arezzonotizie.it - Auto in fiamme e viabilità bloccata. I pompieri aretini al lavoro

Un'è andata a fuoco questa mattina in via Chiarini, all'altezza dell'incrocio semaforico. Si tratta di un suv modello Rav4 dal quale, per motivi ancora non noti, si sono sprigionatee un denso fumo che ha invaso la carreggiata. Immediato è stato chiesto l'intervento dei vigili del.