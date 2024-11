Ilgiorno.it - Assalto col flessibile al distributore di benzina. L’allarme li mette in fuga

La banda deltorna a colpire di notte nel Basso Lodigiano ma, questa volta, la razzia è sfumata. I soliti ignoti, durante la notte tra giovedì e ieri, hanno cercato di saccheggiare la cassa deldi carburante Ip di Fombio, ai bordi della via Emilia all’altezza (sul lato opposto) di un grande negozio di arredamenti. In quel momento la pompa diera deserta e i malfattori hanno cercato di approfittarne. Nel mirino c’erano i contanti del self service. Alla gang è però andata male. Forse perché disturbati dall’impianto anti intrusione, immediatamente scattato appena lo scrigno è stato violato col, dopo aver lasciato danni dietro di sé, la banda di ignoti è fuggita a mani vuote. È stata comunque sporta denuncia ai carabinieri della compagnia di Codogno per risalire ai responsabili ed evitare nuove possibili incursioni.