Liberoquotidiano.it - Arriva la "bomba Sinner": una raffica di sequestri, come funziona

Leggi su Liberoquotidiano.it

La tradizione di festeggiare l'arrivo del nuovo anno con rumori e luci forti in grado di scacciare gli spiriti cattivi è comune a molte culture in tutto il mondo. A Napoli, in particolare, continua ad alimentare il fiorente mercato dei 'botti legali e illegali. E ogni Capodanno ha la sua pericolosa 'di fabbricazione e vendita clandestina che porta il nome di un personaggio famoso in quel periodo. Nel 2024 l'attesa era per la vendita delle 'bombe' del campione italiano per eccellenza, Jannik. Tipiche 'cipolle, ma di dimensioni e peso, dato dalla quantità di polvere pirica impiegata fuori dal normale. Quella di quest'anno è appunto arancione per via dell'involucro esterno, e di peso notevole, nonché ad alto rischio per chi la maneggia e per chi è presente. Le indagini dei carabinieri del Comando provinciale partenopeo li hanno portati a Pozzuoli.