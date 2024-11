Lortica.it - Arezzo, scatta il ritiro per la prima squadra: “serve una reazione immediata”

A seguito della sconfitta nel derby contro il Perugia e di una serie di prestazioni insoddisfacenti, la Società Sportivaha deciso che laentrerà ina partire da oggi e fino a data da destinarsi.La decisione è stata presa dal Presidente Guglielmo Manzo e dal Direttore Nello Cutolo, e non si tratta di un’azione impulsiva, bensì di una scelta ponderata e necessaria. “È una misura con una chiara connotazione punitiva, ma anche volta a stimolare unaforte eda parte della,” si legge nella nota ufficiale della Società.Ilè stato organizzato per intensificare il lavoro fisico e mentale, riportando il gruppo alla concentrazione e alla serenità necessarie per tornare a esprimere il proprio potenziale. “Finora non è stato raggiunto il livello di rendimento atteso, e riteniamo fondamentale intervenire per rimettere il gruppo sulla giusta strada e riallinearlo con le ambizioni del club,” prosegue il comunicato.