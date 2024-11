Anteprima24.it - Appartamento in fiamme: tratto in salvo un 80enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoPoco fa i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a Corso Vittorio Emanuele III, a Lettere, per la segnalazione di un incendio in un’abitazione. Sul posto, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’incendio sia dovuto per cause di natura accidentale.Nell’, un uomo di 80 anniin. L’uomo è stato visitato da personale del 118 e sta bene. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.L'articoloininunproviene da Anteprima24.it.