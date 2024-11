Avellinotoday.it - Anniversario del terremoto in Irpinia, il M. I. D.: "Al volontario Giovanni Cini il riconoscimento di socio onorario"

Leggi su Avellinotoday.it

Il 23 novembre 1980, più di quarant’anni fa, un terribilecolpiva il Sud Italia, con epicentro in. La scossa portò via quasi 3000 anime lasciando spazio alla rovina, alla distruzione e alla disperazione. Ilperò non riuscì a portare via il coraggio della gente, del.