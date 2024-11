Ilfattoquotidiano.it - Angela Merkel: “Berlusconi? Più amichevole di quanto molti pensino, non ho mai chiesto la sua testa. Putin non era un amico dell’Europa ma sull’ucraina ho preferito dialogare”

Con la sua inconfondibile compostezza e pragmatismo,, ex cancelliera della Germania, si confessa in un’intervista al Corriere della Sera in cui svela i retroscena dei suoi 16 anni al potere e i legami con i leader mondiali. Alla vigilia della pubblicazione della sua autobiografia, Libertà,offre uno spaccato della sua carriera e del suo pensiero politico, toccando temi d’attualità come le relazioni con, Trump,e la Germania di oggi. Proprio le sue parole su Silvio, spesso al centro di polemiche e voci di presunti contrasti, emergono con particolare forza: “Conho lavorato più amichevolmente dipensassero”.“Mailadi”Alla domanda sul suo presunto ruolo nella caduta del governo, nel 2011,risponde infatti con fermezza: “Smentisco categoricamente.