Andy Murray è il nuovo allenatore di Novak Djokovic

è ildi. L’annuncio è arrivato sui social da parte del fuoriclasse serbo che ha postato un video ricco di immagini iconiche che ritraggono le loro battaglie in campo. Lo scozzese, ritiratosi la scorsa estate dopo le Olimpiadi di Parigi, è alla sua prima esperienza da coach e accompagnerà il 37enne di Belgrado nella preparazione alla prossima stagione. “Non gli è mai piaciuto andare in pensione”, ha scritto su Xriferendosi al suo ex avversario. I due campioni in carriera si sono affrontati ben 36 volte con il serbo che ha avuto la meglio 25-11. He never liked retirement anyway. ? pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW—(@DjokerNole) November 23, 2024