Today.it - "Andrea non mollare": Monte San Biagio al fianco del giovane che lotta per la vita

Leggi su Today.it

Un avversario inaspettato e una partita più complicata del previsto.Screti, calciatore 27enne che ha calcato i campi di provincia indossando la maglia di varie formazioni in provincia di Latina e non soltanto, continua are per la. Nelle scorse settimane già varie squadre hanno.