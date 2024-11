Lortica.it - Amarcord…cosa prevedeva il vecchio Piano Rifiuti ATO Toscana Sud?

Scartabellando tra gli atti sia del modello produzionedell’ex ATO 7 (riguardante solo la provincia di Arezzo) simulato ed approvato nel 2007, che del modello di cui alStraordinariodell’ATO(Arezzo insieme a Siena e Grosseto) a sua volta simulato ed approvato nel 2008 – nonché messo a gara di ambito ad evidenza europea – si evince quanto segue.Tanto nel primo caso, relativo solo al nostro territorio, quanto nel secondo (estrapolando esclusivamente il nostro sub ambito aretino) era stata prevista/preventivata (visto il trend di crescita di quel periodo) una produzione totale diurbani – per la nostra provincia – di circa 241.000 t/a giusto a fine 2017: proprio quella proiezione ebbe a giustificare, all’epoca, l’intenzione di prevedere il sostanziale raddoppio dell’inceneritore di San Zeno, che appunto fu messo a gara di ambito per 75.