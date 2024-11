Sbircialanotizia.it - Alla Fenice Otello trionfa con 8 minuti di applausi

Leggi su Sbircialanotizia.it

Standing ovation per il maestro Myung-Whun Chung, successo per il tenore Francesco Meli Con un applauso lungo 8, "" di Giuseppe Verdi ha inauguratolmente, oggi pomeriggio, la Stagione Lirica 2024-25 del Teatro Ladi Venezia. Il nuovo allestimento, sold out da mesi, è stato reso speciale ddirezione musicale del maestro Myung-Whun .