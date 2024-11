Sbircialanotizia.it - Alessandro Basciano, il legale: “Ucciso dalla stampa, fatto già processo mediatico”

L'avvocato dell'influencer: "L'ho trovato molto turbato e sorpreso di essere in una situazione del genere, per qualcosa che non ha commesso""l'ho trovato molto turbato e sorpreso di essere in una situazione del genere, per qualcosa che non ha commesso". Lo ha detto Leonardo D'Erasmo, ildell'influencer e dj 35enne arrestato ieri .