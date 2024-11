Lapresse.it - Alessandro Basciano arrestato per stalking e minacce alla ex, il legale: “E’ stato ‘ucciso’ dalla stampa”

Il deejay e influencerperall’ex compagna Sophie Codegoni. “Èucciso dquesto ragazzo, ègià fatto un processo mediatico e come spesso accade in questi casi èutilizzato come capro espiatorio per qualcosa che lui effettivamente non ha commesso”, ha detto il suo avvocato, Leonardo D’Erasmo, dopo l’interrogatorio reso dal 35enne nel carcere di San Vittore davanti al gip di Milano Anna Magelli che ha firmato la richiesta di misura cautelare del pm Antonio Pansa. “Ha risposto per tre ore al magistrato, ha dato la sua versione e le prove dei fatti che sono a sostegno di quanto realmente è accaduto. Sono veramente fiducioso nel lavoro della magistratura e sono sicuro che presto avremo delle novità importanti su questo caso.