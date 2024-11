Firenzetoday.it - Affitti brevi, Fagnoni: “Aperture di Airbnb ai Comuni? Non ci convincono”

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySeaveva 'aperto' aisugli, questo non convince la Property Managers Italia, associazione degli imprenditori del settore. Valentina Reino, responsabile delle relazioni istituzionali per l'Italia di