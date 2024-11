Acen martedì il secondo focus di Nea-polis la Napoli che sarà

Leggi su Ildenaro.it

26 novembre, alle 16.30, si terrà in(Palazzo Ruffo della Scaletta, Riviera di Chiaia, 202) ilappuntamento di “Nea-lache”, un progetto grazie al quale l’intende contribuire allo sviluppo economico e sociale della città, con analisi e proposte. Al termine del percorso, infatti,presentato un documento di sintesi al sindaco di, Gaetano Manfredi.“La città intelligente” è il titolo delche parte dall’assunto che, a 800 anni dalla fondazione della ‘sua’ Università, detiene ancora la leadership in molte aree del sapere. La sfida, per la città del futuro prossimo, è rafforzare la capacità di trasferire conoscenza al sistema delle imprese, investire lungo la frontiera tecnologica e costruire il contesto adatto anche per una nuova generazione di start-up, creando così opportunità di evoluzione e di crescita per le imprese e l’occupazione, a partire da quella giovanile.