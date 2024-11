Torinotoday.it - A Torino quasi 7 furti al giorno nei negozi: chi ruba per drogarsi rivende la merce a chi non arriva a fine mese

C’è chi lo fa per fame, perché con i pochi soldi della pensione sociale non ce la fa a pagare affitto, bollette e generi di prima necessità. Così, per far fronte alle difficoltà, quando si reca al supermercato nasconde in tasca un pezzo di formaggio e qualche frutto, per avere qualcosa da mettere.