Quotidiano.net - A Napoli si lancia da auto in corsa per sfuggire ad abusi

E' salita su un'pensando fosse il taxi che stava aspettando per tornare a casa ma una volta a bordo il conducente ha iniziato a molestarla e quando lei ha reagito l'ha schiaffeggiata e le ha sottratto il cellulare. Così la ragazza, nel tentativo di fuggire alle violenze, ha aperto la portiera e si èta dall'in movimento. E' accaduto la notte s, in via Fratelli Grimm alla periferia di, nel quartiere di Ponticelli. La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne del Casertano per rapina e violenza sessuale.