A Maristella Pignone primo posto tra i 10 giovani dirigenti premiati da Federmanager

Leggi su Ildenaro.it

Il Premio Giovane Manager è stato assegnato oggi a dieci promettenti manager, più la menzione speciale al miglior Expat manager. Giunto alla sesta edizione, il prestigioso riconoscimento è istituito dae dal suo Gruppoper potenziare il ruolo e il valore delle competenze manageriali.Vince questa edizione, come migliore Giovane Manager dell’anno,, Paintshop manager & cluster leader innovation di Stellantis Spa.Ingegnera, in Stellantis da circa un anno, ha maturato un percorso professionale incentrato sul settore automotive con diversi ruoli e responsabilità; è stata premiata anche per le sue “spiccate abilità comunicative e relazionali, per l’approccio aperto, per una non comune intelligenza sociale”.Ecco i nomi degli altri manager: Andrea Colombo – Dynamic systems repair and overhaul manager – Italy di Leonardo Spa – Helicopters division; Leonardo Fabbrizio – Business development manager di Expertise Srl; Luisa Gamba – Head of partnership public sector Italia di Amazon Business Italia; Antonio Merola – Hr Director di Ecobat resources Italy; Carla Monastero – Head of retail demand, forecast and portfolio management di Enel Energia Spa; Calogero Saeli – General manager eMobility di Hitachi Energy Italy Spa; Luca Stronati – Head of software release, integration, safety whole vehicle di Automobili Lamborghini; Giulia Zanzi – Vuarnet brand director di Thelios, Lvmh Group; Andrea Zapponini – Head of group procurement, governance & process di Ferrovie dello Stato Italiane Spa.