Firenzetoday.it - Volley A1 femminile, la Savino Del Bene fa rotta sulla Capitale per confermarsi

Leggi su Firenzetoday.it

LaDelScandicci è ancora "on the road". Dopo quella di Vallefoglia ancora una trasferta per le biancoblù, ovvero quella nellad'Italia.Ed è un'occasione da prendere al volo: la SMI Roma, una delle rivelazioni della passata stagione, sta attraversando un periodo.