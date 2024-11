Ilgiorno.it - Voghera, rapina al bar: è caccia a Joker

(Pavia), 22 novembre 2024 – Maschera da pagliaccio calata sul volto e coltello in mano. Erano le 5.30 quando la titolare del bar tabaccheria di via Carlo Emanuele III asi è trovata di fronte untore travisato daper non essere riconosciuto. Spaventata, l’anziana di 75 anni che aveva appena aperto il suo esercizio e si apprestava ad affrontare la giornata di lavoro, ha lasciato che il malvivente mettesse le mani nel registratore di cassa e così ha fatto. L’uomo ha aperto il cassetto, ha preso i 300 euro che erano contenuti ed è fuggito. Appena se n’è andato la titolare ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti per effettuare un sopralluogo e sono partite le ricerche adi