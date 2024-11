Lapresse.it - Violenza donne, Gip Attura: “Braccialetto elettronico? Credo nella sua efficacia”

Leggi su Lapresse.it

“Sono una giudice di quelle che ha sempre utilizzato lo strumento di controllonell’del dispositivo di controllo da remoto (– ndr), mi sono capitati diversi casi in cui dopo l’applicazione, in cui la violazione del divieto di avvicinamento imposto, ha fatto immediatamente scattare intervento delle forze dell’ordine che hanno arrestato in flagranza il soggetto che ha provato ad avvicinarsi, violando il limite imposto dei 500 metri di distanza, alla vittima. E’ necessario però che la persona offesa ricarichi periodicamente le batterie del dispositivo e lo porti sempre con se”. Così Emanuela, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. La giudice ha poi aggiunto: “Per applicare ilè necessario però che l’indagato presti il consenso.