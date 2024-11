Genovatoday.it - Violenza donne, al Galliera in arrivo una panchina rossa decorata dagli studenti

Leggi su Genovatoday.it

In occasione della Giornata internazionale contro lasulle, e a pochi giorni dall'ultima aggressione in pronto soccorso che ha visto come vittima un'infermiera, all'ospedalearriva unadonata dai Lions edel liceo artistico.