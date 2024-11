.com - Violenza di genere: Polizia, Fiorentina e Rugby uniti con la campagna “Questo non è amore”

Leggi su .com

In occasione del 25 novembre 2024, Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, la Questura di Firenze ha voluto promuovere lapermanente "non è" insieme alle eccellenze del mondo dello sportL'articolodicon lanon è” proviene da Firenze Post.