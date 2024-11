Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2024 ore 09:15

DEL 22 NOVEMBREORE 09.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-, CHIUSO IL TRATTO TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREZIONEPER UN MEZZO PESANTE INTRAVERSATOCHI è DIRETTO AUSCITA OBBLIGATORIA A PONZANONO, DOVE SI è FORMATA UNA CODA DI 10 CHLOMETRISEGUIRE LE INDICAZIONI PER STIMIGLIANO, POGGIO MIRTETO, PASSO CORESE E, DA QUI PERCORRERE LA STRADALE 4 DIR E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A FIANONOI MEZZI PESANTI DEVONO USCIRE A ORTE SEGUIRE LA SUPERSTRADA ORTE-VITERBO POI LA STATALE CASSIA 2 IN DIREZIONEE DA QUI RIENTRARE IN A1CI SPOSTIAMO A, SUL TRATTO URBANO DELLA A24SEMPRE PER INCIDENTE RESTA CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DAL RACCORDO ANULAREINCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE USCITA CONSIGLIATA FIORENTININELLA DIREIZONE OPPOSTA, CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITAE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA POI DALLA PONTINA ALLA-FIUMICINOIN ESTERNA SI RALLENTA DALLA-FIUMICINO ALLA PONTINA POI DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA E CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINAIL TRASPORTO FERROVIAROSULLA FERROVIA REGIONALE URBANA LA CIRCONE è FORTEMENTE RALLENTATA, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI BUS AGGIUNTIVI TRA MONTEBELLO E FLAMINIOSULLA TRATTA EXTRAURBANA IL SERVIZIO è SOSPESO TRA VITERBO E VIGNANELLO PER UN LABERO CADUTO SUI BINARI SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVIANCORA TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA PESCARA-LA CIRCONE è SOSPESA TRA TORRE DEI PASSERI E BUSSI PER LA PRESENZA DI RAMI SULLA LINEAI TRENI REGIONALI COINVOLTI SUBISCONO RITARDI, CANCELNI O LIMITAZIONI DI PERCORSODA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral