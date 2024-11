Lapresse.it - Vernice rossa e striscione ‘Stop the war’ per Olimpia-Maccabi di basket

(LaPresse) –spruzzata per terra come se si trattasse di macchie di sangue, la scritta ‘Zionist are not welcome’ nei pressi dell’uscita della fermata della metropolitana e anche unocon la scrittathe. Così i pro-Pal hanno accolto i tifosi che questa sera all’Unipol Forum di Assago assistono alla partita didi Eurolega tra l’EA7 OIimpia Milano eTel Aviv. La polizia con un discreto spiegamento di forze presidia la zona di accesso dedicata ai tifosi ospiti, alcune decine, che espongono dal settore loro dedicato bandiere di Israele. Il gruppo ‘Gaza Freestyle’ ha distribuito all’esterno del palazzetto dei cartoncini rossi, apposti anche sui parabrezza di alcune auto in sosta, con la scritta ‘Red card to Israel’. “I club israeliani di calcio econ sede negli insediamenti illegali sono autorizzati a competere nei campionati ufficiali israeliani, rendendo gli organi di governo internazionali cui sono affiliati (ad esempio Fifa e Fiba) complici di fatto della violazione del diritto internazionale”, si legge tra l’altro sul cartoncino.