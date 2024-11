Casertanews.it - Venti chili di salumi e formaggi non tracciati e cibi in cattivo stato, sospesa una sala da ballo

Controlli serrati sui prodotti agroalimentari da parte dei reparti carabinieri della forestale della Campania, per salvaguardare il made in Italy e la salute dei consumatori. L’operazione ha riguardato la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera, per verificarne la corretta etichettatura.