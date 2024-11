Lapresse.it - Usa, esecuzione in Alabama: la terza per inalazione di azoto

Leggi su Lapresse.it

Un uomo dell’, negli Usa, condannato a morte per l’omicidio di un autostoppista nel 1994, Carey Dale Grayson, 50 anni, è stato ucciso presso il William C. Holman Correctional Facility nel sud dell’mediante l’di. Si tratta dellacon questo metodo nel Paese. Grayson ha imprecato contro il direttore del carcere e ha fatto gesti osceni con le mani poco prima di morire.L’utilizzo dell’per le esecuzioniL’ha iniziato a usare l’all’inizio di quest’anno per alcune esecuzioni. Il metodo prevede di posizionare una maschera antigas respiratoria sul viso per sostituire l’aria respirabile conpuro, causando la morte per mancanza di ossigeno. Il commissario per le correzioni dell’, John Q. Hamm, ha affermato che l’è fluito per 15 minuti e un elettrocardiogramma ha mostrato che Grayson non aveva più battito cardiaco circa 10 minuti dopo che il gas ha iniziato a scorrere.